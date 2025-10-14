Бывший директор хоккейного клуба из Орши открыл салон красоты в польском Вроцлаве 14.10.2025, 17:40

В салоне Fryzjer-BY Евгения Мазуро. Фото из его архива

Там бело-красно-белые кресла и огромный герб «Погоня» на стене.

В салоне красоты Евгения Мазуро бело-красно-белые кресла и огромный герб «Погоня» на стене. В 2020 году он — тогда директор хоккейного клуба «Локомотив» из Орши и старший тренер команды — подписал письмо за честные выборы. После этого он ушел из клуба, а вскоре уехал в Польшу. Поработав немного на стройке, решил открыть во Вроцлаве свое дело. Так и появился салон красоты Fryzjer-BY. Евгений Мазуро рассказал изданию MOST о бизнесе, скандальных клиентах и жизни в польском городе.

«Сделали ремонт за десять дней»

Мазуро рассказывает, что с момента аренды помещения на улице Национального единства до открытия салона прошло две недели. Помогло то, что раньше здесь тоже был салон. Кое-что осталось от прежнего владельца — кресла, зеркала, мойка, которую позже заменили.

— С товарищем сделали ремонт за десять дней. Параллельно занимался продвижением в соцсетях. С подбором персонала мне очень помогла знакомая, которая приехала на несколько дней. Она стригла первых клиентов, и в это же время мы искали сотрудников, — вспоминает он.

С самого начала салон ориентировался на белорусов и украинцев.

— Не все быстро учат польский, а стричься-то людям надо. Хотели дать им такую услугу. Сегодня белорусов и украинцев по-прежнему большинство среди клиентов — процентов 85. Остальные — поляки. Работники за все время у нас тоже были или из Беларуси, или из Украины.

Салон открылся во второй половине февраля 2022 года — перед самым началом полномасштабной войны в Украине.

Евгений говорит, что инцидентов на национальной почве в его салоне никогда не было.

— Поляки во Вроцлаве были и до войны в курсе ситуации. Они понимали, что такое демократическая Беларусь. Даже молодежь, на удивление, после открытия салона заходила и говорила, что знает о нашем национальном [бело-красно-белом] флаге. Конечно, с начала боевых действий мы сразу выразили солидарность с Украиной, повесили флаг [этой] страны.

Евгений Мазуро. Фото из его архива

«Бьюти-сфера перегружена»

Затраты на открытие салона составили 7 тыс. евро. Окупить их удалось уже в первый год работы. А в ноль вышли уже в первый месяц работы — благодаря тому, что быстро удалось сформировать клиентскую базу.

Сначала бизнес работал в форме общества с ограниченной ответственностью. А когда белорус получил вид на жительство, открыл ИП: так меньше отчетности, в первое время была льгота по социальным платежам.

По словам Евгения, 2025 год стал самым тяжелым для бизнеса.

— Одна мастер решила переехать, вторая захотела открыть во Вроцлаве свое дело. К слову, недалеко от нашего салона. Конечно, мы потеряли часть клиентов. Но это жизнь. Сейчас у нас два мастера и один стажер. В идеале хотелось бы иметь четырех сотрудников. Правда, бьюти-сфера, по моим наблюдениям, в городе перегружена предложениями. Непросто найти профессионалов.

Евгений признается: когда возникли проблемы с персоналом, а за аренду приходилось платить в обычном размере, мысли были не радужными. Но он решил, что останавливать дело нельзя: салон в БЧБ-цветах стал культовым местом белорусов Вроцлава.

— Например, во Вроцлаве есть профессор из Беларуси. Так он приводит в салон и своих студентов.

«Вы мне сожгли волосы!»

Мужская стрижка стоит в среднем 70 злотых, женская — от 80 до 120. По словам Евгения, за все время работы в салоне было всего несколько клиентов, которые остались недовольны.

— Списываю это на человеческий фактор — возможно, мастер и клиент недопоняли друг друга. А вот в начале работы была скандальная ситуация. Женщина из Украины захотела сделать сложное окрашивание. Часа два она мило беседовала с мастером, вроде все нравилось. Но когда стали сушить волосы, то клиентка подняла шум: «Вы мне сожгли волосы!»

Белорус заподозрил, что это продуманный спектакль: посетительница отказывалась платить.

— Маленький ребенок, с которым пришла женщина, тоже подключился как по команде: «Мама, что с твоими волосами!» Я растерялся — не знал, как поступить. Это сейчас бы выбил чек и вызвал полицию. Мы работаем абсолютно легально, платим налоги — почему должны терпеть такое отношение? А тогда решил просто не связываться со скандалисткой. Но мастеру за работу, естественно, заплатил. Такой интересный опыт был для меня.

В целом, по оценкам Евгения, уровень сервиса в Беларуси и Украине выше, в том числе в бьюти-сфере. Но иммигранты, полагает он, повысили конкуренцию — и это оказалось на пользу рынку.

«Вроцлав — место для встреч»

В Польше Мазуро жил в разных городах: успел немного пожить в Варшаве и Глогуве. Но остановился на Вроцлаве.

— Я еще и до вынужденной эмиграции был здесь, город очень нравился. Хорошая инфраструктура, отличное расположение, красивая природа. Рядом горы, а для меня это важно: люблю горнолыжный спорт. Граница с Чехией и Германией тоже рядом. Вроцлав — туристический город. Сами поляки любят сюда приезжать. Miejsce spotkań — то есть место для встреч, как они говорят.

13-летний сын Евгения Максимилиан тоже освоился. Отец говорит, что он хорошо учится, идет на аттестат с красной полосой, то есть с отличием. В июне 2025 года они подали документы на польское гражданство.

— Конечно, ностальгия по дому бывает, но тут большие диаспоры белорусов и украинцев. Разве что общее напряжение в стране порой чувствуется. Имею в виду и взгляды нового президента (в 2025 году в Польше предложены несколько законодательных инициатив, ужесточающих требования к мигрантам. — Прим. MOST). Как бы люди не наделали глупостей…

Евгений Мазуро с сыном Максимилианом. Фото из семейного архива

«Обсуждать бесконечные игры белорусов с россиянами не вижу смысла»

Салон красоты — не первый бизнес Евгения во Вроцлаве.

— Еще до появления салона думали с товарищем открыть ресторан, но так и не пришли к общему мнению. Потом купил пару подержанных такси и сдавал их в аренду. Кроме того, около двух лет занимался со знакомым перетяжкой салонов авто, рулей, но в один момент наши пути разошлись.

Сейчас Мазуро вместе с другими белорусами делает ремонты — они сдают под ключ кухни, ванны, занимаются демонтажем строительных конструкций. Говорит, польские заказчики удивляются, как быстро они работают.

За белорусским хоккеем бывший директор клуба из Орши мало следит.

— Только игры «Локомотива», где работал, изредка могу включить. Больше слежу за крупными событиями, как чемпионат мира. Когда хоккейную сборную Беларуси снова допустят к ЧМ, будет интересно посмотреть на их матчи против тех же поляков. А обсуждать бесконечные игры белорусов с россиянами или сборной Казахстана не вижу смысла.

