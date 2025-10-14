NSJ: Теперь России действительно негде будет спрятаться 14.10.2025, 17:46

«Томагавки» могут изменить ход войны в Украине.

Американские крылатые ракеты «Томагавк» могут стать переломным моментом в войне против России. Согласно данным Института изучения войны (ISW), эти ракеты позволят украинским силам поражать цели глубоко в российской территории — до 2,500 км от линии фронта, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

«Томагавк» — одно из самых точных и дальнобойных оружий США. Их использование даст Киеву возможность уничтожать командные пункты, авиабазы, склады топлива и вооружений, а также заводы и центры управления, ранее недосягаемые для Storm Shadow или ATACMS.

По расчетам ISW, в зоне поражения окажутся до 1,945 российских военных и промышленных объектов, включая 76 авиабаз. Среди них — завод по производству беспилотников в Елабуге (Татарстан) и авиабаза Энгельс-2, где базируются стратегические бомбардировщики России.

Москва резко осудила возможные поставки. Замглавы МИД Сергей Рябков предупредил о «тяжелых последствиях» и «риске прямого конфликта России с НАТО». Президент США Дональд Трамп отметил, что хочет понять, какие цели Украина планирует атаковать.

Ракеты будут поставлены по схеме, при которой операционный контроль сохранится за США, что позволит Вашингтону координировать применение оружия.

По мнению экспертов, появление «Томагавков» вынудит российскую армию менять тактику, рассредоточивать силы и отводить объекты вглубь страны. Теперь России действительно негде будет спрятаться.

