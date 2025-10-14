закрыть
14 октября 2025, вторник, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США анонсировали «крупное объявление» по оружию для Украины

  • 14.10.2025, 17:54
  • 1,242
США анонсировали «крупное объявление» по оружию для Украины

Киев получит Tomahawk?

США сделают завтра, 15 октября, крупное объявление насчет поставок оружия Украине, заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.

По его мнению, южноевропейские страны должны активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках специальной программы альянса PURL, предполагающей закупку американского вооружения за счет стран Европы.

«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — добавил Уитакер.

В начале октября президент США Дональд Трамп сказал, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев