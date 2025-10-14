США анонсировали «крупное объявление» по оружию для Украины
- 14.10.2025, 17:54
- 1,242
Киев получит Tomahawk?
США сделают завтра, 15 октября, крупное объявление насчет поставок оружия Украине, заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции.
По его мнению, южноевропейские страны должны активнее оказывать Украине военную поддержку, особенно в рамках специальной программы альянса PURL, предполагающей закупку американского вооружения за счет стран Европы.
«Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей нужно, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, и я бы призвал тех, кто еще не принял участия, сделать это», — добавил Уитакер.
В начале октября президент США Дональд Трамп сказал, что «почти принял решение» о поставках ракет Tomahawk Киеву. «Возможно, я скажу [Владимиру Путину]: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk», — отметил он.