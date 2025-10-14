Лукашенко пофантазировал о Нобелевской премии 4 14.10.2025, 18:20

Ранее диктатор дважды удостаивался Шнобелевской премии.

Диктатор Александр Лукашенко пофантазировал о том, что отказался бы от Нобелевской премии, если бы ее присвоили ему.

«Я иногда так думаю, если бы кому-то из вас или мне предложили эту премию, я бы точно от нее отказался. Потому что, ну, слушайте, мы знаем по нашим деятелям, какой вклад они внесли в установление мира в мире вообще. Да ничего не сделали. Наоборот — способствовали и подталкивают Беларусь к этой так называемой войне», — сказал диктатор на совещании в Минске по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.

Отметим, Лукашенко дважды удостаивался «смежной» Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize), которой иронично награждают людей из разных сфер за очень неоднозначные действия. Так, в 2013-м Лукашенко был отмечен премией за запрет публичных аплодисментов и задержание милицией из-за этого однорукого человека, а в 2020-м — за игнорирование пандемии коронавируса.

Напомним, белорусы дважды становились лауреатами Нобелевской премии. В 2015 году Нобелевку по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич. В 2022 году лауреатом Нобелевской премии мира стал белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий.

Беляцкого дважды сажали в белорусскую тюрьму. Беляцкого задерживали в августе 2011-го года. На свободу он вышел в июне 2014 года по амнистии. За 1052 дня, проведенных в бобруйской колонии № 2, Беляцкий написал две книги. Второй раз правозащитника задержали после выборов и протестов — 14 июля 2021 года. Приговор был вынесен 3 марта 2023 года — 10 лет колонии. О получении Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий узнал в СИЗО от своего адвоката.

