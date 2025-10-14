закрыть
14 октября 2025, вторник
97-летний теннисист обыграл 102-летнего на турнире ITF

1
  • 14.10.2025, 18:39
97-летний теннисист обыграл 102-летнего на турнире ITF
Генри Янг

Теннисисты-ветераны установили рекорд по возрасту участников матча.

Австралиец Генри Янг и американец Артур Линд установили возрастной рекорд участников международного теннисного матча.

Об этом сообщается на странице Международной федерации тенниса (ITF) в соцсети Х.

Общий возраст игроков составил 199 лет.

102-летний Янг и 97-летний Линд сыграли в четвертьфинале турнира ITF World Championship в возрастной категории «90+» в хорватском Боле.

Линд победил со счетом 6:1, 6:2.

