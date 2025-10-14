СБУ опубликовала копию российского паспорта мэра Одессы Труханова

СБУ опубликовала копию российского паспорта мэра Одессы Труханова5
- 14.10.2025, 18:53
- 3,050
Его лишили гражданства Украины.
Комиссия при президенте Украины Владимире Зеленском по гражданству на основании доказательной базы СБУ приняла решение о прекращении украинского гражданства мэру Одессы Геннадию Труханову. Об этом 14 октября сообщил пресс-центр Службы безопасности в Facebook.
«Как установила СБУ, по состоянию на сегодняшний день действующий городской голова Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора», – сказано в сообщении.
В спецслужбе отметили, что имеют копии соответствующих документов.
«Так, согласно имеющимся данным, 15 декабря 2015 года, уже после начала агрессии против Украины и временной оккупации Крыма, а также части Донецкой и Луганской областей, Геннадий Леонидович Труханов получил загранпаспорт страны-оккупанта. Он выдан сроком на 10 лет и является действующим документом», – говорится в сообщении.
По данным СБУ, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил его внутренний паспорт РФ.
«Но в дополнительных пояснениях [суд] сообщил, что отмена либо отказ лица от такового документа «не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании», – указали в украинской спецслужбе.
Таким образом, Геннадий Труханов до сих пор остается гражданином страны-агрессора РФ, а также имеет идентификационный код, отображаемый в базе данных Федеральной налоговой службы РФ, резюмировали в СБУ.