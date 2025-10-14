Покусился на святое: на Могилевщине мужчина обокрал церковь 14.10.2025, 18:59

Украденное мужчина тратил несколько дней на продукты и алкоголь.

Короб с пожертвованиями прихожан пропал из церкви в агрогородке Дашковка, сообщает пресс-служба Могилевского РОВД.

В милицию обратились представители храма.

Общая сумма ущерба составила Br2000.

Как установило следствие, злоумышленник попал в церковь ночью. Он забрался в колокольню с помощью лестницы. Затем, сломав решетку, проник в помещение храма.

Вор забрал сбережения и скрылся из церкви таким же образом.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что к преступлению причастен 45‑летний ранее судимый, нигде не работающий местный житель», – сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска Могилевского РОВД Владислав Нисковский.

Украденное мужчина тратил несколько дней на продукты и алкоголь. Однако все израсходовать не успел. Часть денежных средств правоохранители нашли на месте жительства злоумышленника. Обнаруженную сумму вернут в храм.

В отношении же самого фигуранта следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.

