Покусился на святое: на Могилевщине мужчина обокрал церковь
- 14.10.2025, 18:59
Короб с пожертвованиями прихожан пропал из церкви в агрогородке Дашковка, сообщает пресс-служба Могилевского РОВД.
В милицию обратились представители храма.
Общая сумма ущерба составила Br2000.
Как установило следствие, злоумышленник попал в церковь ночью. Он забрался в колокольню с помощью лестницы. Затем, сломав решетку, проник в помещение храма.
Вор забрал сбережения и скрылся из церкви таким же образом.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что к преступлению причастен 45‑летний ранее судимый, нигде не работающий местный житель», – сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска Могилевского РОВД Владислав Нисковский.
Украденное мужчина тратил несколько дней на продукты и алкоголь. Однако все израсходовать не успел. Часть денежных средств правоохранители нашли на месте жительства злоумышленника. Обнаруженную сумму вернут в храм.
В отношении же самого фигуранта следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.