закрыть
14 октября 2025, вторник, 19:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Покусился на святое: на Могилевщине мужчина обокрал церковь

  • 14.10.2025, 18:59
Покусился на святое: на Могилевщине мужчина обокрал церковь

Украденное мужчина тратил несколько дней на продукты и алкоголь.

Короб с пожертвованиями прихожан пропал из церкви в агрогородке Дашковка, сообщает пресс-служба Могилевского РОВД.

В милицию обратились представители храма.

Общая сумма ущерба составила Br2000.

Как установило следствие, злоумышленник попал в церковь ночью. Он забрался в колокольню с помощью лестницы. Затем, сломав решетку, проник в помещение храма.

Вор забрал сбережения и скрылся из церкви таким же образом.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики установили, что к преступлению причастен 45‑летний ранее судимый, нигде не работающий местный житель», – сообщил заместитель начальника отдела уголовного розыска Могилевского РОВД Владислав Нисковский.

Украденное мужчина тратил несколько дней на продукты и алкоголь. Однако все израсходовать не успел. Часть денежных средств правоохранители нашли на месте жительства злоумышленника. Обнаруженную сумму вернут в храм.

В отношении же самого фигуранта следователи возбудили уголовное дело по факту кражи.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев