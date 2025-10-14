Лукашенко заявил о готовности «заключить большую сделку с США» 2 14.10.2025, 19:15

2,010

Диктатор на совещании с силовиками жаловался на санкции.

Александр Лукашенко 14 октября собрал совещание по «вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений», сообщила его пресс-служба. В частности, он заявил о готовности «заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси».

Участие в совещании приняли премьер-министр Александр Турчин, глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой, госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед и председатель КГБ Иван Тертель.

В ходе собрания Лукашенко заявил о готовности «заключить большую сделку с США, если будут учтены интересы Беларуси».

— Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить (любят они эти большие сделки). Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку. На одной чаше весов их вопросы, просьбы и требования, на другой чаше весов — наши вопросы и требования. Решаем? Давайте будем решать. Мы к этому готовы. Предложения Дональда Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались, — сказал Лукашенко.

Какие именно вопросы и требования может выдвинуть режим, а какие — американская, узурпатор не уточнил.

Лукашенко считает, что нужно «выработать дальнейший алгоритм белорусско-американских отношений на перспективу» и «более четко определить свои приоритеты»:

— Также важно установить, как у нас модно сейчас говорить, красные линии, переход которых для нас неприемлем. Важно учитывать, чтобы наши действия ни в коем случае не нанесли вред не только белорусско-российским, но и белорусско-китайским отношениям, а также нашим обязательствам перед другими дружественными странами в рамках участия Беларуси в евразийских интеграционных объединениях.

Он пожаловался, что в отношении Беларуси по-прежнему действуют санкции Запада, в том числе США, — «на словах они вроде от этого отошли, а на деле — ничего подобного».

Напомним, 11 сентября на встрече со спецпредставителем президента США Джоном Коулом Лукашенко выразил готовность обсудить «глобальную сделку» по освобождению политзаключенных. После этого на свободу вышли 52 человека, а США сняли санкции с авиакомпании «Белавиа».

— Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе всех этих освобожденных, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп. Большую сделку. Он это так называет. Давайте и этот вопрос обсудим. Хоть для меня этот вопрос и не главный, — сказал Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com