Белорусы в ближайшее время в космос не полетят
- 14.10.2025, 19:28
Нет денег.
Полет следующего белорусского космонавта не анонсирован и в ближайшей перспективе не планируется. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси, академик Петр Витязь.
По его словам, хотя подготовка новых космонавтов возможна, главным препятствием являются не кадры, а финансы и технические вопросы.
«Подбор космонавтов для дальнейших полетов, конечно, возможен. Да, это большие деньги. Поэтому задача стоит не только о том, чтобы сегодня подобрать человека... но решить вопросы технические», – пояснил Петр Витязь.
Таким образом, как отметил академик, акцент смещен с подготовки конкретного человека на формирование содержательной части будущих миссий. Основной задачей на данном этапе является разработка белорусского научного оборудования и экспериментов для международных проектов.