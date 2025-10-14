Белорусы в ближайшее время в космос не полетят 14.10.2025, 19:28

Нет денег.

Полет следующего белорусского космонавта не анонсирован и в ближайшей перспективе не планируется. Об этом на пресс-конференции заявил начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси, академик Петр Витязь.

По его словам, хотя подготовка новых космонавтов возможна, главным препятствием являются не кадры, а финансы и технические вопросы.

«Подбор космонавтов для дальнейших полетов, конечно, возможен. Да, это большие деньги. Поэтому задача стоит не только о том, чтобы сегодня подобрать человека... но решить вопросы технические», – пояснил Петр Витязь.

Таким образом, как отметил академик, акцент смещен с подготовки конкретного человека на формирование содержательной части будущих миссий. Основной задачей на данном этапе является разработка белорусского научного оборудования и экспериментов для международных проектов.

