14 октября 2025, вторник, 20:24
Киркоров сдал: у певца проблемы со здоровьем

  • 14.10.2025, 19:39
Киркоров сдал: у певца проблемы со здоровьем

Артист-путинист сокращает гастрольную деятельность.

Состояние здоровья народного артиста России Филиппа Киркорова заметно ухудшилось. Об этом пишет «Пятый канал».

Отмечается, что россиян взволновало решение певца сократить гастрольную деятельность. «Просто я сократил свою, так скажем, активную концертную, гастрольную деятельность. Гастрольную. Потому что мне это уже стало тяжело», — рассказал исполнитель.

По данным канала, Киркоров также начал отказываться от приглашений, если дорога слишком долгая. Артист отметил, что устал от поездов и самолетов. «Полтора часика — ладно, куда еще ни шло. А когда начинается перелет, особенно за океан, по 12 часов, по 16 — это для меня уже испытание такое», — поделился он.

