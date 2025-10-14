закрыть
14 октября 2025, вторник, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко завершит 2025 год первой ракеткой мира

2
  • 14.10.2025, 19:59
Соболенко завершит 2025 год первой ракеткой мира
Арина Соболенко

Белоруска опережает на 1 632 очка польку Игу Свентек.

Белоруска Арина Соболенко продолжает лидировать в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после обновления данных 13 октября.

По итогам 52 недель белоруска набрала 10 400 очков, опережая на 1 632 очка польку Игу Свентек, у которой 8 768 очков. На третьем месте идет победительница недавнего турнира в Ухане американка Коко Гауфф - 7 873.

Напомним, что в Ухане Соболенко уступила в полуфинале американке Джессике Пегуле. Соболенко лидирует в рейтинге уже год и уже точно останется на вершине до конца сезона. В статусе первой ракетки она начнет и 2026 год.

В 2025-м Арина сыграет еще на итоговом турнире WTA, в числе 8 лучших теннисисток. Матчи в Эр-Рияде начнутся 1 ноября.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев