Соболенко завершит 2025 год первой ракеткой мира

Соболенко завершит 2025 год первой ракеткой мира2
- 14.10.2025, 19:59
Белоруска опережает на 1 632 очка польку Игу Свентек.
Белоруска Арина Соболенко продолжает лидировать в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после обновления данных 13 октября.
По итогам 52 недель белоруска набрала 10 400 очков, опережая на 1 632 очка польку Игу Свентек, у которой 8 768 очков. На третьем месте идет победительница недавнего турнира в Ухане американка Коко Гауфф - 7 873.
Напомним, что в Ухане Соболенко уступила в полуфинале американке Джессике Пегуле. Соболенко лидирует в рейтинге уже год и уже точно останется на вершине до конца сезона. В статусе первой ракетки она начнет и 2026 год.
В 2025-м Арина сыграет еще на итоговом турнире WTA, в числе 8 лучших теннисисток. Матчи в Эр-Рияде начнутся 1 ноября.