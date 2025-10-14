Опубликован рейтинг «силы паспортов»: на каком месте Беларусь? 14.10.2025, 20:33

1,698

Лидирует паспорт Сингапура.

Паспорт Сингапура продолжает удерживать лидерство в мировом рейтинге самых «сильных» паспортов мира, а США впервые не попали в первую десятку списка. Тем временем белорусский документ теряет позиции.

Консалтинговая компания Henley & Partners опубликовала обновленную версию своего Индекса паспортов, в котором страны ранжируют по количеству безвизовых направлений, доступных их гражданам. Лидером списка в 2025 году остается Сингапур. Граждане этой страны могут без виз посещать 193 страны. Также в первой тройке расположились Южная Корея (190) и Япония (189). Четвертое место делят Германия, Испания, Италия, Люксембург — паспорта этих государств открывают доступ к безвизовому посещению 188 стран. На одну безвизовую позицию меньше у граждан Австрии, Бельгии, Дании, Ирландии, Нидерландов, Финляндии и Франции. На шестом месте расположились Венгрия, Греция, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия и Швеция — 186 безвизовых стран.

Беларусь в рейтинге сильных паспортов заняла на пару с Таиландом 66-е место. Как утверждают составители списка, с белорусским паспортом можно посетить без визы 80 стран. При этом в январе 2025 года наша страна занимала 62-ю строчку, до этого — 61-ю.

Наши соседи расположились выше. Польша заняла седьмое место (185 безвизовых стран), Латвия — 10-е (182), Литва — 11-е (181), Украина — 33-е (144), Россия — 50-е (114).

Рейтинг замыкают паспорта Ирака (29 безвизовых направлений), Сирии (26) и Афганистана (24).

Henley & Partners публикует Индекс паспортов уже 19 лет, рейтинг обновляется несколько раз в год. При ранжировании стран авторы рейтинга опираются на данные Международной ассоциации воздушного транспорта.

