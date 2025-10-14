Трамп похвалил мемуары Мелони 14.10.2025, 20:43

Президент США второй раз за сутки публично восхитился премьером Италии.

Президент США Дональд Трамп посвятил пост в Truth Social книге премьер-министра Италии Джоржи Мелони.

Мемуары политика называются «Я – Джорджия: мои корни, мои принципы». Книга вышла еще летом и продается в интернет-магазинах. Предисловие к ней написал сын президента – Дональд Трамп-младший. В описании говорится, что автор впервые рассказала о личном – боли, вызванной отсутствием отца, а также историей партнерства с итальянским телеведущим Андреа Джамбруно, которое закончилось расставанием.

Глава Белого дома с восхищением назвал главу итальянского правительства «источником вдохновения для всех».

«Джорджия делает невероятную работу для замечательных людей Италии, и эта книга рассказывает о ее пути веры, семьи и любви к стране, который дал ей мудрость и мужество, необходимые для служения своей нации и чтобы ее народ мог ею гордиться», – написал Трамп, призывая покупать издание.

Пост Трампа вышел всего через несколько часов после того, как он осыпал ее комплиментами на мирном саммите по вопросам сектора Газа. Как отмечает Bloomberg, Мелони была единственной женщиной-политиком на этом саммите. Трамп несколько раз назвал ее красивой, отметив, что «рискует».

«У нас есть женщина, молодая женщина – хотя мне нельзя это говорить, потому что обычно после таких слов политическая карьера заканчивается. Она красивая молодая женщина. Сейчас если в США назвать женщину красивой, это конец твоей политической карьеры. Но я рискну. Ты же не против, если тебя назовут красивой? Ты действительно красивая», – сказал Трамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com