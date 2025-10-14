В Минске пара поссорилась из-за свиной головы 14.10.2025, 20:52

У женщины перелом ноги.

В Минске пьяный 39‑летний мужчина сломал своей сожительнице ногу, сообщает агентство «Минск-Новости».

Инцидент произошел после того, как женщина напомнила сожителю в присутствии знакомого, с которым они вместе выпивали, о данном ранее обещании разделать свиную голову, но тот отказался это делать. Тогда она попросила помощи у гостя.

Мужчину это разозлило, и он начал ругаться, а потом занялся рукоприкладством: дважды ударил женщину по голове и дважды сильно наступил ей на ногу. Гостя, который пытался заступиться за женщину, он выгнал из квартиры. Женщина вызвала скорую помощь самостоятельно, так как мужчина отказался это сделать, ее доставили в больницу с переломом.

В итоге против мужчины возбудили уголовное дело по статье 149 Уголовного кодекса (умышленное причинение менее тяжких телесных повреждений), он признал вину. Экспертиза показала, что он нуждается в лечении от хронического алкоголизма.

Соседи засвидетельствовали, что конфликты в этой паре случались регулярно, но раньше они не доходили до милиции.

