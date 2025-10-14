Дядю возмутило, как учительница исправила «домашку» его племянника, снизив оценку 1 14.10.2025, 22:17

1,276

Репетитор объяснил, кто прав.

В TikTok активно обсуждают ситуацию с домашним заданием по математике для 3-го класса. Школьников попросили решить несложную задачу, в которой требовалось рассчитать количество учеников в кабинете. Один из мальчишек все сделал — и получил восьмерку. По мнению педагога, он справился с заданием не совсем так. Дядю ребенка Сергея замечание удивило, и он рассказал об этой ситуации в своем аккаунте. Видео быстро стало набирать популярность, а пользователи под ним спорить, кто прав. «Зеркало» спросило об этом у репетитора.

Задание звучит так: «В классе 8 столов. Сколько учеников в классе, если за каждым столом сидят два ученика?»

Ребенок решил задачу так: «8×2=16». Учительница, проверив домашнюю работу, поменяла учеников и столы местами. Судя по ее исправлению, нужно было сделать так: «2×8». Школьнику поставили восьмерку.

Увидев это, дядя школьника удивился.

— У меня вопрос к учителям: «Где ваша логика? Что он сделал неправильно?» — эмоционально возмутился он.

Что говорит учитель математики?

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты обратились к репетитору по математике, который занимается с детьми более шести лет. Максим (имя изменено) говорит, что в его школьные годы все тоже было строго: например, чтобы рассчитать путь, требовалось скорость умножить на время, а не наоборот.

— С тех пор многое изменилось, но, видно, требование соблюдать правило «умножать меру на количество» — осталось, — говорит собеседник. — Но найти каких-то документов, где бы это было официально указано, у меня не получилось.

Однако есть учебники, в которых подобное правило прописано. Например, в арифметике российского «законодателя школьной математики» Андрея Киселева, которая была издана еще 1884 году.

Максим считает, что смысла в таком правиле нет, так как «математика учит думать, а не просто следовать инструкции». По его словам, если свести этот предмет к набору инструкций, то это лишит детей умения мыслить творчески.

— Мое мнение, третий класс — это еще не возраст для строгого запоминания порядка. Важнее, чтобы ребенок понимал смысл решения, а не запоминал порядок величин. Тем более что в данной задаче ребенок «переписал цифрами» условие так, как оно дано в учебнике (в условии сначала упоминались столы, а потом — ученики. — Прим. ред.). При этом очевидно, что ученик понимает, как производятся расчеты, а это — главное, — заключает репетитор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com