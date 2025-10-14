Трамп: У нас много Tomahawk

Трамп: У нас много Tomahawk2
- 14.10.2025, 22:28
Президент США заявил, что будет обсуждать поставку ракет на встрече с Зеленским.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что глава Украины Владимир Зеленский на встрече в пятницу попросит его о поставках ракет Tomahawk. Он высказался об этом на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
«В пятницу ко мне приезжает президент. И я знаю, что он скажет... он хотел бы получить Tomahawk», — рассказал американский лидер.
Трамп добавил, что США располагают большим запасом Tomahawk. «Все хотят Tomahawk. У нас много Tomahawk», — отметил он.
Ранее Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским на этой неделе.