Трамп предупредил ХАМАС
- 15.10.2025, 2:44
Президент США пригрозил насильно разоружить радикальное палестинское движение.
Палестинское движение ХАМАС пообещало президенту США Дональду Трампу разоружиться. Об этом рассказал сам американский лидер на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.
«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их», — предупредил Трамп. Он подчеркнул, что не будет объяснять, как именно он это сделает, однако представители ХАМАС знают, что он «не шутит».