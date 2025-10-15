закрыть
Трамп предупредил ХАМАС

  • 15.10.2025, 2:44
Трамп предупредил ХАМАС
Дональд Трамп

Президент США пригрозил насильно разоружить радикальное палестинское движение.

Палестинское движение ХАМАС пообещало президенту США Дональду Трампу разоружиться. Об этом рассказал сам американский лидер на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

«Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет — мы разоружим их», — предупредил Трамп. Он подчеркнул, что не будет объяснять, как именно он это сделает, однако представители ХАМАС знают, что он «не шутит».

