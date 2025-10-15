Трамп: О БРИКС больше даже не говорят 15.10.2025, 6:01

Президент США заявил, что «все выходят» из БРИКС после его угроз пошлинами.

Страны начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю продукцию, поставляемую из этих стран. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме на встрече с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Как отметил Трамп, он сказал всем странам, желающим вступить в БРИКС, что США собираются ввести против них пошлины.

«Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар. И я сказал: «Если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США». Они сказали <...> мы выходим из БРИКС. О БРИКС больше даже не говорят», — сказал лидер США.

В начале июля Трамп пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными 10-процентными пошлинами. «Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», — счел он. Республиканец тогда же добавил, что страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».

Кроме этого, Трамп написал тогда о планах США потребовать от «враждебных стран» обязательство не создавать новую валюту БРИКС или поддержки любой другой валюты в качестве альтернативы «могущественному доллару».

