Трамп поставил ультиматум Аргентине 15.10.2025, 7:41

1,128

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Что требует президент США?

Президент США Дональд Трамп предупредил, что помощь США Аргентине может быть сокращена, если либертарианский партиец Хавьер Милей проиграет на выборах.

Об этом сообщает TRT World.

Трамп назвал Милея «великим лидером» и пообещал «полную поддержку», подчеркнув, что успех Милея критически важен для дальнейшей помощи США.

Встреча Трампа и Милея состоялась на фоне валютного свопа США с Аргентиной на 20 миллиардов долларов, в рамках которого стабильные доллары обмениваются на волатильные песо, чтобы поддержать аргентинскую экономику.

Однако, по словам Трампа, если Милей проиграет, «мы не будем щедрыми на Аргентину».

Милей, в свою очередь, получил от Трампа прямые заверения в поддержке: «Он полностью соответствует MAGA, это «Сделаем Аргентину снова великой», - отметил Трамп, отсылая к собственному лозунгу «Сделаем Америку снова великой».

Что известно о поддержке США

Администрация США уже пообещала 20 миллиардов долларов на поддержку экономики Аргентины, которая находится в сложном положении. Однако эта поддержка пока не смогла успокоить рынки или укрепить позиции Милея в предвыборных опросах.

Результаты выборов 26 октября определят, сможет ли Милей проводить жесткие реформы по сокращению расходов, или столкнется с законодательным сопротивлением в течение следующих двух лет.

Трамп подчеркнул, что помощь Аргентине выгодна США, поскольку поддерживает «великую философию» и стратегического союзника в Латинской Америке.

Министр финансов США Скотт Бессент также подтвердил готовность принять «любые исключительные меры для стабильности рынков», что стало редким прямым вмешательством США в валютные рынки Латинской Америки.

Милей в комментариях подчеркнул, что поддержка США - это признание стратегического партнерства и защита идей свободы, а также подтвердил приверженность Аргентины интересам США и Израиля.

В то же время в Аргентине идут спекуляции, что Трамп может требовать от Милея определенных политических и экономических уступок в обмен на финансовую поддержку. Министр экономики Аргентины Луис Капуто заверил, что пока не планируется долларизация экономики или изменение обменного курса песо, несмотря на слухи предвыборного периода.

Эта встреча и заявления Трампа подчеркивают высокие ставки для Аргентины: от результатов выборов зависит не только внутренняя политика, но и дальнейшая международная поддержка страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com