CNN: В секторе Газа произошла публичная казнь после вывода израильских войск
- 15.10.2025, 7:46
- 1,096
Место удалось установить.
После вывода израильских войск с части территории в секторе Газа обостряется внутренняя напряженность — зафиксированы столкновения между вооруженными группировками, сопровождающиеся актами насилия и публичными казнями.
Об этом сообщает CNN.
В нескольких районах Газы вспыхнули столкновения между бойцами ХАМАС и конкурирующими вооруженными формированиями. CNN сообщает о видео, распространившемся в соцсетях. На нем видно, как группа боевиков в масках, часть из которых носит зеленые повязки ХАМАС, казнит восемь мужчин с завязанными глазами на глазах у толпы в центре города.
Издание уточняет, что место съемки удалось установить — это район Аль-Сабра в западной части Газы, однако время происшествия подтвердить не удалось.
Детали инцидента и реакции
По оценкам экспертов, событие произошло после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, поскольку до этого израильские войска находились в этом районе.
На видео заметны свежие разрушения зданий. Задержанных — взрослых мужчин — тянут на площадь со связанными за спиной руками, часть из них раздеты и босые.
CNN отмечает: «Некоторые боевики силой избивают пленных, когда их выстраивают для казни. Боевики радуются после расстрела задержанных».
Реакция правозащитников и ХАМАС
Палестинская правозащитная организация Al-Mezan назвала происходящее «внесудебной казнью граждан» и потребовала провести расследование.
В свою очередь, силы безопасности Radaa, связанные с ХАМАС, заявили, что «провели точную операцию в центре Газы, в ходе которой были нейтрализованы разыскиваемые лица», однако доказательств не представили.
По их утверждениям, в городе проходят зачистки и аресты участников стрельбы и нападений на гражданских.
Причины эскалации
CNN уточняет, что видео появилось после серии сообщений о столкновениях между ХАМАС и кланом Doghmush, базирующимся в Аль-Сабре. Источники связывают вспышку насилия с убийством сына высокопоставленного командира ХАМАС.
Правозащитники Al-Mezan сообщили, что перестрелки происходили в районах Сабра и Тель-аль-Хава вскоре после начала перемирия, а после арестов членов семьи в сети распространились кадры казни. Официальные власти пока не комментировали случившееся.