Белоруска стала управляющей замком во Франции 15.10.2025, 8:21

Замок впервые упоминается в исторических документах в XIII веке.

Живущая во Франции белоруска Екатерина Мамлина стала управляющей замком Кастель Новель, который находится недалеко от города Брив-ла-Гайярд в департаменте Коррез, регион Новая Аквитания, пишет издание «Беларусь и мир».

Белоруска, увлекающаяся всем старинным, переехала в Париж в юношеском возрасте, чтобы продолжить изучение истории искусств. Познакомившись с городом и хорошо узнав его, работала гидом для иностранных туристов.

Постепенно стала открывать для себя великолепные исторические достопримечательности страны, а затем однажды, совершенно случайно, посетила Коррез и влюбилась в него. После пандемии COVID решила бросить все и обосноваться здесь.

Сначала трудилась продавцом. Но страсть к истории не оставила ее. Спустя время устроилась на работу в замок Кастель Новель. Затем стала управляющей соседним замком Тюрен. И, наконец, вернулась в Кастель Новель уже как директор.

Указанное сооружение впервые упоминается в исторических документах в XIII веке. Самая старая часть была возведена в Средние века, затем со временем добавлялось остальное. Ближе к нынешнему времени здания реконструировались.

Во время Столетней войны замок на время захватывали англичане. Около 350 лет он находился в собственности рода Обюссон. Одним из последних владельцев был Анри де Жувенель, муж Колетт — писательницы, создавшей здесь несколько романов.

С середины XX века Кастель Новель стал использоваться как гостиница с рестораном. В самом замке насчитывается 26 комнат, еще 10 — в расположенном рядом коттедже. Есть бассейн и теннисный корт. Вокруг находится парк площадью 16,5 гектара.

