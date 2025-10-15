Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы 1 15.10.2025, 8:23

Чарли Кирк

Фото: Getty Images

Церемония состоялась в недавно обновленном Розовом саду Белого дома.

Президент США Дональд Трамп посмертно наградил активиста и публициста Чарли Кирка высшей гражданской наградой США - Президентской медалью Свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Награду получила вдова Чарли Кирка Эрика.

На церемонии Трамп назвал Кирка «бесстрашным борцом за свободу», «лидером, который вдохновил следующее поколение» и американским патриотом.

Президент США рассказал, что он «мчался через полмира» с Ближнего Востока, чтобы вручить награду именно в день рождения Чарли Кирка. По его словам, сначала он собирался позвонить вдове с просьбой перенести церемонию, но у него «не хватило на это смелости».

