Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

Трамп посмертно наградил Чарли Кирка Президентской медалью Свободы1
- 15.10.2025, 8:23
Церемония состоялась в недавно обновленном Розовом саду Белого дома.
Президент США Дональд Трамп посмертно наградил активиста и публициста Чарли Кирка высшей гражданской наградой США - Президентской медалью Свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
Награду получила вдова Чарли Кирка Эрика.
На церемонии Трамп назвал Кирка «бесстрашным борцом за свободу», «лидером, который вдохновил следующее поколение» и американским патриотом.
Президент США рассказал, что он «мчался через полмира» с Ближнего Востока, чтобы вручить награду именно в день рождения Чарли Кирка. По его словам, сначала он собирался позвонить вдове с просьбой перенести церемонию, но у него «не хватило на это смелости».