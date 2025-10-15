Канада и Британия одобрили репарации Украине из российских $300 млрд 15.10.2025, 8:42

Страны готовы действовать совместно.

ЕС готовится к политическому решению о применении замороженных активов России. Британия и Канада заявили о готовности действовать совместно.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается в сообщении, Великобритания и Канада поддержали план Европейского Союза использовать часть почти 300 млрд долларов замороженных активов российского Центробанка, находящихся у стран «Большой семерки». Цель инициативы - усилить финансовую поддержку Украины.

Как сообщили западные чиновники, союзники ЕС близки к соглашению о предоставлении Украине кредитов через механизм, который позволит не конфисковывать активы напрямую. Это решение рассматривается как важный шаг для укрепления финансовой устойчивости страны.

Средства планируется направить на закупку вооружений, включая поставки из США, после того как администрация Дональда Трампа приняла решение взимать плату за поставляемое оружие. Часть финансирования также будет направлена на поддержку украинской экономики.

Блокировка активов и позиции стран ЕС

Согласно данным британского МИДа, опубликованным в марте, в Великобритании заморожено более 25 млрд фунтов (33,3 миллиарда долларов) российских активов. ЕС контролирует около 200 млрд евро (232 миллиарда долларов). До сих пор Украина получала средства только из прибыли и процентов, накопленных на этих активах.

Большая часть российских резервов хранится через бельгийскую клиринговую палату Euroclear, что вызывает осторожность со стороны Бельгии и некоторых других стран. Брюссель настаивает на создании механизма страхования в случае возможных юридических претензий со стороны России.

Согласно источникам, ЕС или группа стран-членов готовы предоставить Euroclear гарантии для покрытия потенциальных рисков. Вопрос юридических гарантий остается ключевым препятствием в переговорах.

План соглашения и участие союзников

ЕС рассчитывает достичь политического соглашения по использованию российских активов уже на следующей неделе на встрече в Брюсселе. После этого Еврокомиссия начнет разработку правового механизма, который позволит начать выделение средств во втором квартале 2026 года.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил готовность координировать действия с ЕС после переговоров с лидерами Франции и Германии. Он подчеркнул, что союзники намерены сотрудничать с другими странами G7, включая США, где также размещена часть российских средств.

Совместное заявление лидеров ЕС

«Мы готовы продвигаться к использованию, в координированной форме, стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки вооруженных сил Украины и тем самым подтолкнуть Россию к переговорам», - говорится в совместном заявлении лидеров Франции, Германии и Великобритании.

«Мы договорились развивать смелые и инновационные механизмы, которые повысят цену российской войны и усилят давление на Москву. Это включает меры против теневого российского флота», - добавили они.

Дальнейшие шаги

На этой неделе министры финансов G7 обсудят план в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда в Вашингтоне. По словам западных чиновников, на повестке также - новые санкции против энергетического сектора России и компаний, участвующих в обходе ограничений.

Кроме того, обсуждаются меры против третьих стран, использующих российские углеводороды, чтобы снизить доходы Москвы от экспорта нефти и газа. Союзники намерены скоординировать свои действия для усиления экономического давления на Кремль.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com