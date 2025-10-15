Почему Лукашенко выглядит так нелепо? 3 Андрей Карась, «Салідарнасць»

15.10.2025, 8:47

3,846

Диктатор все больше деградирует.

Чем дальше, тем больше складывается впечатление, что правителю все равно, что о нем думают люди, как внутри Беларуси, так за границей.

В сети все чаще можно наткнуться на подобные мысли и доводы. Да и сами мы замечаем.

Взять хотя бы внешний облик: по тому, как Лукашенко теперь одевается, напрашивается вывод, что ему наплевать, что о нем подумают. Хотя еще около десяти лет назад он говорил:

«Для президента есть некий стандарт – он и в одежде, и в галстуках, и в рубашках, и в часах… Я хоть и деревенский хлопец, но я привык, чтобы у меня были брюки поглажены, костюм более-менее приличный… Я представляю страну».

А сегодня правитель не стесняется появляться перед камерами, словно он не в рабочей поездке по стране или не на переговорах за границей, а будто выскочил на пять минут из дома в огород нащипать лука с грядки.

То ли Лукашенко не надеется вернуть часть прежних симпатий белорусов, то ли еще по какой-то причине, но он постоянно атакует разные слои населения нападками.

И молодежь не та, и мужчины не те, и женщины не те («Девчонки рожать не хотят… Ну, не все. Есть и нормальные женщины, которые рожают»). Да и вообще все вокруг только «тиктокаются», «ноют и воют».

Он будто махнул рукой и на то, что о нем думают в мире. В открытую поддакивает Путину и торгуется с американцами насчет политических заложников.

Прежний «борец с коррупцией» вроде как совершенно перестал следить за тем, чем ворочают его семья и приближенные.

Cтарший сын правителя подался уже и в рестораторы, средний давно зарабатывает на БелАЗах, внук зарегистрировал компанию в «оршанском офшоре». К кормушке пристроены невестки, их подруги, муж внучки и т.д., и т.п.

Сам Лукашенко занят тем, как устроить бизнес для приближенных. Недавние встречи в Пекине он провел в стиле мафиози – в открытую продвигал интересы приближенных к нему бизнесменов Дмитрия Баскова и Сергея Тетерина.

На немые вопросы со стороны электората, пропагандисты, по сути, отвечают: вам, холопам, ничего знать и не надо.

Лукашенко постоянно и красноречиво демонстрирует, что озабочен, прежде всего, интересами свиты, чиновников и силовиков.

Из последнего. Конец сентября, картина маслом: пока Лукашенко имитирует на камеру взбучку, высокопоставленные чиновники спокойно отвечают, зная, что никаких последствий не будет. В это время за спектаклем с улыбкой наблюдает бизнесмен Тетерин, а силовики охраняют Лукашенко от кукурузы.

Возможно, в будущем период правления Лукашенко будет иллюстрировать, в том числе, один из подобных кадров.

Андрей Карась, «Салідарнасць»

