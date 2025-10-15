Эстония запускает программу обучения взрослых управлению дронами 15.10.2025, 9:01

Министерство обороны страны подписало меморандум с общественными организациями.

Министерство обороны Эстонии, Оборонная лига и организация HK Unicorn Squad подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы обучать управлению дронами взрослых.

Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства страны.

Министр обороны Ханно Певкур и генерал-майор Илмар Тамм, командующий Эстонской оборонной лигой, подписали меморандум о взаимопонимании с HK Unicorn Squad MTÜ.

Целью сотрудничества является популяризация обучения полетам на дронах среди населения. Певкур заявил, что дроны станут важной составляющей будущих военных действий.

«Недавно мы начали обучение с использованием дронов в первых эстонских средних школах. Подписанный меморандум о взаимопонимании является еще одним шагом вперед, поскольку мы начнем обучение взрослых. Это даст гражданам возможность развить свои навыки в области технологий и внести вклад в комплексную национальную оборону Эстонии», – подчеркнул он.

Как отмечается, с целью повышения осведомленности об использовании беспилотных летательных аппаратов, Лига обороны и HK Unicorn Squad MTÜ начнут предлагать базовую подготовку для тех, кто интересуется технологией дронов, в рамках учебной программы «Kuri Kotkas».

«Эстонцы заинтересованы в развитии своих навыков работы с дронами, но не знают, с чего начать. Kuri Kotkas – это учебная программа, разработанная в первую очередь для начинающих», – сказал Таави Котка, основатель HK Unicorn Squad.

По его словам, благодаря практическим летным упражнениям, желающие смогут научиться основам использования дронов в военном контексте.

