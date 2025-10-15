«У них была самая сладкая цена» 15.10.2025, 9:11

Как 80 минчан могли попасть на удочку цветочных мошенников?

В Следственном комитете заявили, что мошенники, которые якобы продавали цветы в интернете, за этот год обманули около 80 минчан. Все эти люди заказывали букеты через Instagram-аккаунт belbuket_by. Среди тех, кто попался на крючок аферистов, оказалась и Ирина. О том, как это произошло, она рассказала «Зеркалу».

Имя собеседницы изменено для ее безопасности.

Букет Ирина выбирала для близкого человека, хотела сделать приятное в день рождения. Она решила заказать цветы через интернет. К аккаунтам в Instagram присматривалась примерно полтора месяца, среди тех, что приглянулся, оказался belbuket_by. У страницы 13,5 тысячи подписчиков. Любопытно, что с марта 2024-го профиль не обновлялся, а «ожил» только в нынешнем сентябре. Здесь появилось два новых поста.

— У них, скажем так, была самая сладкая цена. В среднем, из того, что я встречала, 101 роза стоила 300−350 рублей, а у них 250, — рассказывает собеседница.

Ирина обратила внимание, что в профиле не указан контактный номер телефона. Но говорит, ее подкупило, что была прописана возможность самовывоза. Правда, адреса, где можно было бы забрать цветы, тоже не оказалась. И все же женщина написала. Ей достаточно быстро ответили. Общение из Instagram перешло в Telegram. Изначально «продавцы» отвечали вполне вежливо.

— Они мне сбросили номер карты, и я перевела на нее 250 рублей, — объясняет минчанка. — Забрать букет самой мне было неудобно. Требовалась доставка, она стоила три рубля. Рассчитаться нужно было через якобы ссылку на СДЭК (российская курьерская служба. — Прим. ред.), которую они прислали.

Она Ирину и насторожила. Когда женщина кликнула на указанный линк, адрес ей показался странным. Для подстраховки она зашла на сайт настоящей курьерской службы и заметила: некоторые буквы в адресе не совпадают. Покупательница предложила другой вариант расчета.

— СДЭК можно оплатить через ЕРИП, и я попросила у них номер договора на доставку. Они начали писать: «Нет, нет платите так», — вспоминает собеседница. — При этом просили, чтобы на карте обязательно было 200 рублей, иначе, так как я новый клиент, оплата не пройдет. Это тоже странно, если учесть, что доставка стоит три.

Когда на просьбу выслать договор на доставку Ирине отказали, она поняла: что-то не так. Стала требовать документ, на категорическое «нет» предложила вернуть 250 рублей, которые уже перевела «продавцам» на карту. Пригрозила милицией. Они сообщили, что вернут все через три дня. Когда в оговоренный срок этого не произошло, женщина снова написала. В ответ посыпались оскорбления.

— Они заблокировали меня в Instagram. В Telegram переписка осталась, но фото исчезло и написано «был онлайн давно», — продолжает она.

От того, чтобы мошенники завладели возможностью распоряжаться картой Ирины, женщину спасла внимательность к подозрительной ссылке. Всех, кто попался на крючок «интернет-магазина», она просит обращаться в милицию.

Еще одному минчанину, который, получив ссылку от злоумышленников, стал проводить оплату, повезло меньше, чем Ирине. По данным СК, мужчина ввел данные своей платежной карты и паспортные сведения. Когда сайт «отклонил» идентификационный номер, злоумышленники потребовали фотографию паспорта и информацию о том, кем и когда выдан документ. Мужчина прислал фотографии и сведения — после чего переписка была удалена, а с его счета списали деньги. Позже он заметил подозрительную активность по счету и заблокировал карту.

Следователи сообщают, что за этот год мошенники обманули около 80 жителей Минска на сумму не менее 15 000 рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела по ст. 209 УК (Мошенничество).

