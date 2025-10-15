Трамп не щадит слабаков и лузеров 2 Александр Невзоров

15.10.2025, 9:19

Дональд Трамп

Его риторика в отношении Кремля все жестче.

Трамп не уважает и не щадит слабаков и лузеров. Его риторика все жестче.

Президент США заметил, что Путин четвертый год не может выиграть войну, которую должен был бы выиграть за неделю, что Россия потеряла в Украине уже 1 500 000 своих солдат, экономика РФ вот вот рухнет, а россияне вынуждены стоять в очередях за бензином.

Завтра США обещают сделать важное заявление о передаче Украине нового оружия.

Александр Невзоров, «Телеграм»

