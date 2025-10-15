Российский самолет впервые «уронил» бомбу возле стратегического аэродрома в Энгельсе 15.10.2025, 9:54

1,454

Аэродром является ключевой базой стратегической авиации России.

Российский самолет впервые «уронил» авиабомбу на Энгельс Саратовской области вблизи со стратегическим аэродромом, который используется для нанесения массированных ударов по Украине.

Об этом сообщает Telegram Astra.

Отмечается, что 12 октября в поле в районе села Квасниковка, входящего в состав города Энгельс, с российского самолета нештатно сошла авиационная бомба (ФАБ-500). Авибомба не взорвалась, пострадавших нет, добавил источник в МЧС РФ.

Напомним, что в Энгельсе расположен российский военный аэродром, который является ключевой базой стратегической авиации России. По данным Генштаба ВСУ, с этого аэродрома, в частности, взлетают самолеты, которые наносят ракетные удары по Украине.

Таким образом, редакции ASTRA известно о как минимум 126 авиабомбах (119 ФАБов и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов на РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали по меньшей мере 165 авиабомб.

