Алексей Протас посвятил гол маме и помог «Вашингтону» добыть победу в НХЛ 15.10.2025, 10:01

Алексей Протас

Фото: Getty Images

Белорусский форвард открыл счет заброшенным шайбам своей команды в поединке против «Тампы».

Белорусский форвард Алексей Протас помог «Вашингтону» обыграть «Тампу» в регулярном сезоне НХЛ, пишет sport5.by.

Итоговый счет матча — 3:2 в пользу «Кэпиталз». Витебчанин забросил первую шайбу своей команды в матче на 37-й минуте, сделав счет 1:1.. К слову, в честь праздника эту шайбу Алексей посвятил своей маме.

В новом сезоне у Алексея Протаса уже пять (3+2) очков в четырех играх, показатель полезности «+5».

«В этой лиге непросто забивать. Когда есть хорошие шансы, нужно ими воспользоваться» — так белорус прокомментировал прессе свой первый гол сегодняшнего матча и свой третий гол в сезоне.

Протас провел 18:30 минут в 26 сменах, исполнил 3 броска в створ ворот, 2 – мимо ворот, заблокировал 1 бросок соперника, и заработал показатель полезности «+1».

Больше белоруса в матче преуспел Том Уилсон: он приложил клюшку ко всем трем взятиям ворот «столичных» и имеет 1+2 по системе «гол+пас».

«Вашингтон» с 6 баллами занимает 5-е место в таблице Восточной конференции.

