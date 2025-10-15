Молниеносный рейд: украинский спецназ разгромил оккупантов на их позициях 1 15.10.2025, 10:02

Группа спецназовцев незаметно прошла за линию передовых позиций ВСУ.

Операторы одного из подразделений Сил специальных операций Украины провели успешную разведывательно-боевую операцию на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал Сил специальных операций.

По данным ССО, группа спецназовцев незаметно прошла за линию передовых позиций ВСУ и вышла на территорию, контролируемую российскими войсками. После доразведки с помощью дрона украинские бойцы начали штурмовые действия, которые неоднократно отрабатывали во время тренировок.

Во время атаки пулеметчик обеспечил огневое прикрытие, а марксмен с оптическим оружием уничтожил врагов точными одиночными выстрелами. Другая подгруппа спецназовцев подошла к позициям оккупантов вплотную и ликвидировала противника в ближнем бою.

По сообщению ССО, дезориентированный и испуганный враг был полностью уничтожен. Украинские бойцы захватили документы и средства связи россиян, после чего успешно провели эксфильтрацию из района операции.

«Силы специальных операций Украины: всегда за чертой», - отметили в ведомстве.

