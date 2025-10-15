Эрдоган подписал закон, который явно не понравится Путину

Эрдоган подписал закон, который явно не понравится Путину3
- 15.10.2025, 10:19
Турция «отбирает» у России татар и влияние в Центральной Азии.
В Турции вступил в силу указ президента, регулирующий деятельность тюркских иностранцев, проживающих в стране. Теперь граждане Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, а также тюркоязычные жители Татарстана (РФ), Восточного Туркменистана (КНР), Гагаузии (Молдова), Месхетии (Грузия) и некоторых других регионов смогут работать и заниматься предпринимательством в Турции без необходимости получать гражданство и сложные разрешения. Исключение составляет служба в армии и силовых структурах, сообщает TRT.
Тюркские иностранцы получают разрешение на трудовую деятельность при соблюдении профессиональных требований, установленных турецким законодательством. Решение о выдаче разрешений принимает Министерство труда и социальной защиты с учетом мнения Министерств внутренних и иностранных дел.
Получившие разрешение иностранцы обязаны регистрироваться в профессиональных объединениях наравне с гражданами Турции и пользуются всеми правами членов, кроме участия в выборах и возможности быть избранными.