закрыть
15 октября 2025, среда, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган подписал закон, который явно не понравится Путину

3
  • 15.10.2025, 10:19
  • 3,870
Эрдоган подписал закон, который явно не понравится Путину

Турция «отбирает» у России татар и влияние в Центральной Азии.

В Турции вступил в силу указ президента, регулирующий деятельность тюркских иностранцев, проживающих в стране. Теперь граждане Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, а также тюркоязычные жители Татарстана (РФ), Восточного Туркменистана (КНР), Гагаузии (Молдова), Месхетии (Грузия) и некоторых других регионов смогут работать и заниматься предпринимательством в Турции без необходимости получать гражданство и сложные разрешения. Исключение составляет служба в армии и силовых структурах, сообщает TRT.

Тюркские иностранцы получают разрешение на трудовую деятельность при соблюдении профессиональных требований, установленных турецким законодательством. Решение о выдаче разрешений принимает Министерство труда и социальной защиты с учетом мнения Министерств внутренних и иностранных дел.

Получившие разрешение иностранцы обязаны регистрироваться в профессиональных объединениях наравне с гражданами Турции и пользуются всеми правами членов, кроме участия в выборах и возможности быть избранными.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев