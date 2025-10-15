Польские спецслужбы ответили Тертелю

Польские спецслужбы ответили Тертелю3
Варшаве ничего неизвестно о диалоге.
Глава КГБ Беларуси Иван Тертель вчера, 14 октября, комментируя совещание у Лукашенко, сказал следующее: «Конечно же, отношения с нашими соседями (обсуждались). Это Польша традиционно, это Прибалтика. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов».
Польское медиа Fakt попросило прокомментировать это заявление пресс-секретаря министра-координатора по делам специальных служб Польши Яцека Добжиньского.
«Мне ничего об этом не известно», — ответил тот лаконично.
Напомним, что вчера, 14 октября, Лукашенко на совещании, в котором принимали участие, помимо Тертеля, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед, премьер-министр Александр Турчин и руководитель Администрации Дмитрий Крутой, заявил, что официальный Минск готов на большую сделку с США.