Польские спецслужбы ответили Тертелю 3 15.10.2025, 10:23

Иван Тертель

Варшаве ничего неизвестно о диалоге.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель вчера, 14 октября, комментируя совещание у Лукашенко, сказал следующее: «Конечно же, отношения с нашими соседями (обсуждались). Это Польша традиционно, это Прибалтика. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов».

Польское медиа Fakt попросило прокомментировать это заявление пресс-секретаря министра-координатора по делам специальных служб Польши Яцека Добжиньского.

«Мне ничего об этом не известно», — ответил тот лаконично.

Напомним, что вчера, 14 октября, Лукашенко на совещании, в котором принимали участие, помимо Тертеля, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед, премьер-министр Александр Турчин и руководитель Администрации Дмитрий Крутой, заявил, что официальный Минск готов на большую сделку с США.

