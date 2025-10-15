закрыть
15 октября 2025, среда, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польские спецслужбы ответили Тертелю

3
  • 15.10.2025, 10:23
  • 3,828
Польские спецслужбы ответили Тертелю
Иван Тертель

Варшаве ничего неизвестно о диалоге.

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель вчера, 14 октября, комментируя совещание у Лукашенко, сказал следующее: «Конечно же, отношения с нашими соседями (обсуждались). Это Польша традиционно, это Прибалтика. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов».

Польское медиа Fakt попросило прокомментировать это заявление пресс-секретаря министра-координатора по делам специальных служб Польши Яцека Добжиньского.

«Мне ничего об этом не известно», — ответил тот лаконично.

Напомним, что вчера, 14 октября, Лукашенко на совещании, в котором принимали участие, помимо Тертеля, госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, генпрокурор Андрей Швед, премьер-министр Александр Турчин и руководитель Администрации Дмитрий Крутой, заявил, что официальный Минск готов на большую сделку с США.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев