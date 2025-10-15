В Армении нашли загадочного 2500-летнего идола 15.10.2025, 10:47

Это артефакт древней цивилизации.

Археологи в Армении обнаружили уникальную находку — каменного идола возрастом около 2500 лет, вырезанного из вулканического туфа, пишет (New Voice

Артефакт нашли внутри древней крепости Аргиштихинили, одного из главных оплотов Урартского царства на Южном Кавказе. Открытие, сделанное во время второго сезона совместных армяно-польских раскопок, дало новое представление о духовной жизни жителей региона в конце VII — начале VI века до нашей эры.

Идол, высотой примерно 50 сантиметров, имеет схематическое человеческое лицо с резными бровями, узкими губами, длинным носом и глубоко посаженными глазами. Его нашли рядом с каменным ящиком в хорошо сохранившемся жилом доме. Исследователи предполагают, что фигурка выполняла ритуальную или охранную функцию и могла быть связана с культами предков или плодородия. Подобные предметы ранее находили в других урартских поселениях.

Руководители раскопок — доктор Матеуш Искра из Польского центра средиземноморской археологии Варшавского университета и доктор Асмик Симонян из Института археологии и этнографии НАН Армении. Их команда исследует группу больших террасных домов конца VII-VI веков до н. э., периода упадка Урартского царства. По словам Искры, здания сохранились чрезвычайно хорошо — в некоторых местах даже остались целые глиняные полы и каменное мощение.

Рядом с идолом археологи раскопали обширное кладбище с урнами, заполненными прахом покойников. Это самое большое и лучше всего сохранившееся место кремации, когда-либо найденное в Армении. По словам Симонян, могильник позволяет по-новому взглянуть на погребальные обычаи народов, живших под урартским влиянием. Среди урн обнаружили как взрослые, так и детские захоронения с керамическими сосудами и украшениями — свидетельство сложной социальной организации общины.

Аргиштихинили, основанный царем Аргишти I в VIII веке до н. э., был важным административным и торговым центром на Араратской равнине. Его упадок наступил около VI века до н. э., вероятно, из-за внутренних кризисов и вторжения мидийцев.

Следующий этап польско-армянского проекта начнется весной 2026 года. Археологи планируют изучать, как жители города пережили распад государства, сохранили свои традиции и приспособились к новым историческим реалиям.

