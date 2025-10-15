МИД Украины выпустил заявление по «делу Гаюна» 15.10.2025, 11:02

Лукашенко набирает обменный фонд.

Министерство иностранных дел Украины обратило внимание на информацию белорусского правозащитного центра «Вясна» об очередной волне репрессий режима Лукашенко против граждан Беларуси в рамках так называемого «дела Гаюна» и выпустило по этому поводу специальное заявление.

В своем заявлении МИД Украины с сожалением констатирует, что в Беларуси при Лукашенко основанием для репрессий может стать буквально что угодно, «даже неосторожно произнесенное белорусское слово».

«Мы убеждены, что такие произвольные задержания имеют целью создание «обменного фонда», благодаря которому Александр Лукашенко рассчитывает покупать себе индульгенции в обмен на невиновных людей, которых он бросает в тюрьмы», — подчеркивает украинское дипломатическое ведомство.

Репрессии белорусского режима, по мнению МИД Украины, «являются системным и грубым нарушением прав человека и основных международно-правовых документов», а «массовые аресты и заключения граждан Беларуси в рамках так называемого «дела Гаюна» — явное подтверждение этого».

В связи с этим МИД призывает международное сообщество усилить давление на Александра Лукашенко и его соратников. Кроме того, напоминает, что лукашенковская Беларусь стала соучастницей при развязывании Россией захватнической войны против Украины, за что «должна обязательно понести свою часть ответственности за совершение этого преступления и все последующие зверства в отношении украинского народа».

«Мы верим, что в будущем демократическая Беларусь пройдет путь очищения от преступлений лукашенковской диктатуры, восстановит свою независимость и суверенитет после годов российского господства и вернется в семью европейских народов, к которой она исторически, политически и культурно принадлежит», — завершает свое заявление украинский МИД.

Ранее сайт Charter97.org писал, что более 250 жителей Гомельской области задержаны с начала 2025 года по делу «Гаюна». В списке на задержание — более тысячи человек.

5 февраля 2025 года создатель «Беларускага Гаюна» Антон Мотолько сообщил о взломе чат-бота проекта и сообщил об угрозе для безопасности для тех, кто делился с Telegram-каналом информацией.

7 февраля стало известно о первых задержаниях информаторов «Беларускага Гаюна». Затем проект прекратил работу. Отметим, проект блогера Мотолько активно поддерживался офисом Светланы Тихановской.

