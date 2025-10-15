Солигорский «Шахтер» — банкрот 1 15.10.2025, 11:09

Одна из самых известных команд белорусского футбола не может платить по долгам.

Экономический суд Минской области признал ФК «Шахтер» (Солигорск) банкротом и начал в отношении юридического лица ликвидационное производство. Впервые в истории белорусского футбола банкротится столь титулованная команда, пишет «Белорусы и рынок».

Как сказано в документах, по результатам конкурсного производства общий размер кредиторской задолженности ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер» составил 16,77 млн рублей. При этом активы клуба оценены в около 11 млн рублей.

В этой связи суд посчитал, что «Шахтер» «неспособен исполнить все денежные обязательства перед кредиторами».

«Принимая во внимание вышеизложенное, а также то обстоятельство, что в соответствии с положениями статьи 39 Закона не установлены основания для прекращения производства по делу, суд приходит к выводу, что должник является неплатежеспособным и не имеет возможности исполнить денежные обязательства перед кредиторами, следовательно, подлежит признанию банкротом и ликвидации в порядке, предусмотренном законом», — сообщается в опубликованном документе.

Напомним, что «горняки» трижды выигрывали в своей истории чемпионат Беларуси. Сделали они в 2022 году это и в четвертый раз. Но из-за выявленных договорных матчей и стимулирования других клубов были лишены титула.

