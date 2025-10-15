Дроны повторно атаковали НПЗ «Лукойла» в Волгограде 3 15.10.2025, 11:19

Начался сильный пожар.

В ночь на 15 октября дроны атаковали в Волгограде нефтеперерабатывающий завод, который снабжает топливом российскую оккупационную армию в Украине. Об этом пишут российские Telegram-каналы, передает Диалог.UA.

По данным Telegram-каналов, БпЛА нанесли удар по НПЗ в Красноармейском районе Волгограда. Местные жители слышали несколько взрывов. В районе нефтеперерабатывающего завода начался сильный пожар.

Видео публикует Telegram-канал «Крымский ветер». Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил, что ночью дроны атаковали стратегические объекты региона.

Он утверждает, что российская противовоздушная оборона якобы отразила атаку дронов. По его словам, в результате «падения обломков БпЛА» есть повреждения.

Аэропорт Волгограда временно не принимал и не отправлял самолеты. Минобороны РФ заявило, что ночью 15 октября российская противовоздушная оборона якобы сбила 59 украинских дронов.

НПЗ в Красноармейском районе Волгограда принадлежит компании «Лукойл». Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 млн тонн нефти. Там делают бензин, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут, битум и т. д.

ВСУ ранее уже наносили удары по этому стратегическому объекту. Дело в том, что этот завод снабжает топливом российскую оккупационную армию в Украине. Например, дроны атаковали это предприятие в ночь на 14 августа, в результате чего загорелись два трубопровода и резервуар установки первичной переработки нефти. Завод тогда приостановил работу.

