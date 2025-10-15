Тейлор Свифт вошла в историю со своим альбомом «The Life of a Showgirl»6
Поп-звезда уступает только «The Beatles».
Тейлор Свифт снова переписала историю музыки. Ее 12-й студийный альбом «The Life of a Showgirl», вышедший 3 октября, продался тиражом 4,002 миллиона копий за первую неделю в США — лучший результат с 1991 года, пишет АBC (перевод — сайт Charter97.org).
Свифт побила рекорд Адель, чей альбом разошелся тиражом 3,37 миллиона копий в 2015 году. Только за первый день «The Life of a Showgirl» продался в количестве 2,7 миллиона копий, превзойдя недельный результат любого предыдущего релиза певицы.
Чистые продажи пластинок составили 3,48 миллиона, а на виниле альбом также установил рекорд — 1,2 миллиона копий за сутки (предыдущий рекорд — 859 тысяч — принадлежал ее же альбому «The Tortured Poets Department», вышедшему в 2024 году).
Альбом сделал Свифт лидером среди сольных исполнителей. Она обогнала Дрейка и Джей-Зи и уступает теперь только «The Beatles». Огромные продажи обеспечили многочисленные вариации издания — от эксклюзивных CD до цветных винилов под названиями вроде «The Tiny Bubble in Champagne» и «The Shiny Bug Collection».