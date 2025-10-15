Дрон атаковал нефтезавод в Уфе 2 15.10.2025, 11:43

1,566

В городе раздавались взрывы, виднеется дым.

В ночь на 15 октября в Уфе, Россия, прогремел взрыв, по предварительным данным, беспилотник атаковал промышленную зону города. Там расположен нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Вероятно, беспилотник атаковал промзону где находится нефтеперерабатывающий завод «Уфаоргсинтез», принадлежащий «Башнефти».

Местные жители сообщают о дыме в районе Бирского тракта, дороги, проходящей через промзону. В городе также наблюдались перебои с мобильным интернетом.

Власти Башкортостана объявили беспилотную опасность. В аэропорту Уфы временно ввели план «Ковер» который предусматривает ограничение полетов. Позже Росавиация сообщила, что временные ограничения на работу аэропорта были сняты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com