закрыть
15 октября 2025, среда, 12:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дрон атаковал нефтезавод в Уфе

2
  • 15.10.2025, 11:43
  • 1,566
Дрон атаковал нефтезавод в Уфе

В городе раздавались взрывы, виднеется дым.

В ночь на 15 октября в Уфе, Россия, прогремел взрыв, по предварительным данным, беспилотник атаковал промышленную зону города. Там расположен нефтеперерабатывающий завод.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Вероятно, беспилотник атаковал промзону где находится нефтеперерабатывающий завод «Уфаоргсинтез», принадлежащий «Башнефти».

Местные жители сообщают о дыме в районе Бирского тракта, дороги, проходящей через промзону. В городе также наблюдались перебои с мобильным интернетом.

Власти Башкортостана объявили беспилотную опасность. В аэропорту Уфы временно ввели план «Ковер» который предусматривает ограничение полетов. Позже Росавиация сообщила, что временные ограничения на работу аэропорта были сняты.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев