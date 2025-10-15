Дрон атаковал нефтезавод в Уфе

Дрон атаковал нефтезавод в Уфе2
- 15.10.2025, 11:43
В городе раздавались взрывы, виднеется дым.
В ночь на 15 октября в Уфе, Россия, прогремел взрыв, по предварительным данным, беспилотник атаковал промышленную зону города. Там расположен нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
Вероятно, беспилотник атаковал промзону где находится нефтеперерабатывающий завод «Уфаоргсинтез», принадлежащий «Башнефти».
Местные жители сообщают о дыме в районе Бирского тракта, дороги, проходящей через промзону. В городе также наблюдались перебои с мобильным интернетом.
Власти Башкортостана объявили беспилотную опасность. В аэропорту Уфы временно ввели план «Ковер» который предусматривает ограничение полетов. Позже Росавиация сообщила, что временные ограничения на работу аэропорта были сняты.