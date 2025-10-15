В хор подхалимов мощно влился Лукашенко Telegram-канал «СерпомПо»

15.10.2025, 11:47

3,024

«Кукушки» хвалят «петуха» не просто так.

Пора переснять старый советский мультик «Зеркальце», но не с девочкой, а с Трампом в главной роли.

Полное ощущение, что мы присутствуем на международных соревнованиях по восхвалению нынешнего американского президента. А уж когда тщеславному Трампу не дали Нобелевскую премию (что было очевидно, исходя из регламента Нобелевского комитета, принимающего заявки до конца января), поток утешений и похвальбы в его адрес и вовсе вышел за рамки приличий.

Но впереди, конечно, доморощенные наши диктаторы. Сначала Путин раскритиковал порядок выдачи мирных Нобелей (еще бы, если премию в 2021 году дали не алчущему нового миропорядка Путину, а главреду «Новой газеты», демократическому журналисту Дмитрию Муратову) и сказал, что Трамп «реально много делает для того, чтобы разрешить такие сложные годами, а то и десятилетиями длящиеся кризисы».

Сегодня в хор подхалимов мощно влился Лукашенко. Он заявил, что премию, конечно, должен был получить Трамп. Но переживать тому не стоит, потому что «быть в ряду этих отщепенцев ему не к месту». Под отщепенцами Лукашенко наверняка подразумевает Нобелевского лауреата 2022 года белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, которого он держит в тюрьме.

Ясно, что «кукушки» хвалят «петуха» не просто так. Путин хочет заключения «мирной сделки» по Украине на своих условиях с признанием российскими занятых и даже не занятых им украинских территорий, разоружением соседней страны и фактическим приданием ей вассального положения.

Лукашенко мечтает о большой сделке с Трампом — о снятии санкций, в первую очередь. Под это он готов отпустить очередную порцию политзаключенных — у него их полны тюрьмы.

Трампа Путин за нобелевское утешение поблагодарил, но встречаться собирается не с ним, а с Зеленским.

Насколько, по мнению Трампа, заслуживает «конфетки» за свои славословия Лукашенко, посмотрим. У Трампа подхалимов — цельные коридоры.

