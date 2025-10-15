Путин теряет контроль над ходом войны 3 15.10.2025, 11:49

2,602

Новая мобилизация грозит всплеском недовольства.

Российская оппозиция утверждает, что если нынешнее наступление в Донбассе провалится, как и предыдущие, Путин может пойти на прекращение огня до конца года. Однако говорить о готовности Кремля к миру преждевременно, его понимание «мира» радикально отличается от западного, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Сейчас Москва вновь пытается добиться «решающего прорыва» на фронте, но продвижение остается минимальным при огромных потерях. По данным проекта «Re:Russia», два ближайших месяца могут стать кульминацией войны, в которой Россия контролирует около 70% Донбасса, но не стратегический пояс укреплений Украины. Решающего успеха Россия все еще не достигла.

Согласно опросам «Левада-центра», две трети россиян хотят немедленных переговоров, тогда как сторонников продолжения войны стало значительно меньше. Тем не менее, даже в случае неудачи, решение будет зависеть от Путина и его «идеальной модели войны» — управляемого конфликта, который можно замораживать и возобновлять по политической необходимости.

Такой сценарий Кремль уже применял — от «Минских соглашений» до «формулы Штайнмайера». Любое перемирие, по сути, служит передышкой для последующей агрессии, когда Украину вновь обвинят в нарушении мира.

Однако затяжная война, сотни тысяч погибших и растущие экономические трудности ставят под вопрос эффективность старой стратегии. Удары украинских дронов по российским НПЗ делают войну все ощутимее для населения, а новая мобилизация грозит всплеском недовольства.

Тем временем Вашингтон усиливает поддержку Киева: администрация Дональда Трампа обсуждает поставки дальнобойных крылатых ракет. Все эти факторы указывают, что привычный кремлевский сценарий перестает работать, а ход событий все больше выходит из-под контроля Путина.

