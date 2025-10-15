закрыть
Российский чиновник, которого губернатор уволил матом, слег в больницу с гипертоническим кризом

3
  • 15.10.2025, 12:04
  • 2,410
Российский чиновник, которого губернатор уволил матом, слег в больницу с гипертоническим кризом

Ему резко стало плохо после скандала.

Глава Кинельского района Юрий Жидков, которого губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев уволил матом, после случившегося попал в больницу с гипертоническим кризом, пишет «Коммерсант».

По данным издания, чиновник находится в одной из местных больниц. Как узнал SHOT, ему резко стало плохо после скандала с увольнением.

Как пишет Mash, Жидков поступил в кардиологическое отделение с давлением 160/110, которое врачи стабилизировали до 140/90. Сейчас он чувствует себя нормально.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором губернатор Самарской области РФ увольняет Жидкова. В ходе инспекции в Кинельский район он остался недоволен тем, как местные власти отремонтировали дом культуры, школу и другие объекты. В частности, Вячеславу Федорищеву не понравился камень с разбитой мемориальной табличкой со словами «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны».

На видео попал момент, когда недовольный губернатор хлопнул подчиненного по спине со словами «Уволен, на ***».

«Глава [Кинельского] района посчитал, что это «просто камень». А значит, может лежать как мусор. Можно исправить недостаток компетенций, опыта, знаний. Но если в душе вот такое отношение к нашим героям — это край. Слишком эмоционально? Да. Уволен», — написал позднее Федорищев.

Сам Жидков объяснил случившееся недопониманием. По его словам, камень изначально стоял в парке как заготовка под памятник участникам войны, потом его перенесли к школе, чтобы использовать для музея, и просто забыли снять табличку.

«Я про этот камень вообще не знал», — добавил экс-глава района.

Он признался, что ему «обидно, но старается держаться».

