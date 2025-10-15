Военный эксперт: План Путина раскрыт 1 15.10.2025, 12:16

2,648

Отсутствие успехов в Украине толкает Кремль на отчаянный шаг.

Российские оккупанты могут открыть фронт войны в Европе. Они способны быстро достичь нужных для себя результатов в Эстонии и создать там «Нарвскую народную республику».

Такая война – один из планов главы Кремля Владимира Путина, и вопрос лишь в том, какой из европейских стран потенциально грозит удар. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

«Смогут отвлечься на определенные успехи»

Во время чата на «Главреде» он сказал, что россияне путем военной агрессии против Европы смогут отвлечься от неудач в войне с Украиной «на определенные успехи».

По его словам, таких «успехов» враг может достичь в Эстонии.

«Достижениями в Украине россияне не могут похвастаться, а вот в Эстонии они могут достаточно быстро достичь результатов и, например, создать условную «Нарвскую народную республику». Безусловно, это вызовет подъем у россиян. И тогда они будут радоваться тому, что показали НАТО свою «силушку молодецкую», независимо от того, есть ли блэкаут в Москве», - предположил Коваленко.

Россия может атаковать Финляндию

По его словам, война против Европы – основной план Путина в сложившихся обстоятельствах. Не исключается и военная агрессия против Финляндии.

«В принципе, сейчас это основной план Путина. Вопрос только в том, какая страна попадет под удар: будет ли у нее определенный проблемный регион, как Нарва в Эстонии, или это будет страна совсем другого типа, например, Финляндия, которая имеет память о болезненном поражении в прошлой войне, и РФ попытается повторить Хельсинки 2.0», - подчеркнул Александр Коваленко.

