Военный эксперт: План Путина раскрыт

Военный эксперт: План Путина раскрыт1
- 15.10.2025, 12:16
Отсутствие успехов в Украине толкает Кремль на отчаянный шаг.
Российские оккупанты могут открыть фронт войны в Европе. Они способны быстро достичь нужных для себя результатов в Эстонии и создать там «Нарвскую народную республику».
Такая война – один из планов главы Кремля Владимира Путина, и вопрос лишь в том, какой из европейских стран потенциально грозит удар. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
«Смогут отвлечься на определенные успехи»
Во время чата на «Главреде» он сказал, что россияне путем военной агрессии против Европы смогут отвлечься от неудач в войне с Украиной «на определенные успехи».
По его словам, таких «успехов» враг может достичь в Эстонии.
«Достижениями в Украине россияне не могут похвастаться, а вот в Эстонии они могут достаточно быстро достичь результатов и, например, создать условную «Нарвскую народную республику». Безусловно, это вызовет подъем у россиян. И тогда они будут радоваться тому, что показали НАТО свою «силушку молодецкую», независимо от того, есть ли блэкаут в Москве», - предположил Коваленко.
Россия может атаковать Финляндию
По его словам, война против Европы – основной план Путина в сложившихся обстоятельствах. Не исключается и военная агрессия против Финляндии.
«В принципе, сейчас это основной план Путина. Вопрос только в том, какая страна попадет под удар: будет ли у нее определенный проблемный регион, как Нарва в Эстонии, или это будет страна совсем другого типа, например, Финляндия, которая имеет память о болезненном поражении в прошлой войне, и РФ попытается повторить Хельсинки 2.0», - подчеркнул Александр Коваленко.