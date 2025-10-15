На Киркорова подали в суд за драку 1 15.10.2025, 12:26

1,098

Певец-путинист напал на охранника Ани Лорак.

Охранник концерта Ани Лорак подал в суд на певца Филиппа Киркорова, сообщают росСМИ. Мужчина по имени Александр Короткий требует от артиста два миллиона рублей компенсации и публичные извинения за то, что певец-путинист решил силой пробиться за кулисы к Лорак.

Инцидент произошел во время одного из шоу певицы. По словам Короткого, Киркоров пытался провести своих знакомых за кулисы, однако охранник вежливо попросил подождать. Это, как утверждает мужчина, вывело Филиппа из себя — он резко оттолкнул его. Работник заявил, что «певец причинил ему физическую боль и моральные страдания».

После конфликта охранник обратился в полицию, но дело долго не получало хода. В итоге Короткий решил добиваться справедливости через суд.

По информации СМИ, Киркоров якобы предлагал уладить инцидент мирным путем и выплатить миллион рублей, однако охранник отказался, требуя удвоенную сумму и официальные извинения от певца.

