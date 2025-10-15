Шаурма или пицца: белорусы дали ответ на вопрос

Шаурма или пицца: белорусы дали ответ на вопрос1
- 15.10.2025, 12:39
На третьем месте оказались бургеры.
Лидером потребительских предпочтений белорусов в общепите является шаурма. Первую строчку она заняла благодаря голосам из регионов. А вот минчане на первое место поставили пиццу.
Исследование, которое позволяет выявить тренды и перспективы развития сегмента общественного питания и HoReCa в Беларуси, представило Агентство социальных и маркетинговых исследований MASMI, а ее результаты опубликовал belretail.by.
Как отмечается, в опросе по поводу «шаурма vs. пицца» и других тем приняло участие 1 тыс. жителей городов Беларуси в возрасте 18–64 лет.
Шаурма в итоге получила 60% голосов опрошенных, пицца – 59%. На третьем месте с 27% оказались бургеры.