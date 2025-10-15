В Беларуси собираются запустить новую систему платежей 2 15.10.2025, 13:11

В Нацбанке рассказали подробности.

В Беларуси собираются ввести систему мгновенных QR-платежей, сообщил первый зампред Нацбанка Александр Егоров. «Они позволят без использования карточных технологий гражданам проводить платежи», — уточнил он.

«Мы до конца года проведем пилот с отдельными банками и с отдельными организациями торговли и сервиса. И уже в следующем году, к середине года, планируется обязательное наличие этого сервиса во всех крупных торговых сетях, — сообщил Александр Егоров. — И постепенно мы будем увеличивать обязательность для всех точек торговли и сервиса».

Также Нацбанк намерен «параллельно с Министерством по налогам и сборам работать над тем, чтобы для индивидуальных предпринимателей тоже сделать этот сервис более быстро, чем для торговых сетей, и без использования экварингового и кассового оборудования».

«Соответственно, если скорость разработок и доработок программного обеспечения, как на нашей стороне, так и на стороне Министерства по налогам и сборам, будет высокая, то в эти же сроки этот сервис будет внедрен и для индивидуальных предпринимателей, и для самозанятых», — уточнил представитель Нацбанка.

