В РФ превратили в свалку кладбище оккупантов

Могилы «участников СВО» завалены бутылками и мусором.

В российском городе Азове, что в Ростовской области, случилась показательная ситуация. Горожане превратили в свалку аллею, где захоронены участники агрессии против Украины. Об этом сообщает Dialog.UA, ссылаясь на местные паблики.

Жители Азова сбрасывают на могилы бутылки, использованные коробки, сломанную мебель и прочий мусор. И никого ситуация не смущает, кроме родственников погибших оккупантов. Они пытаются добиться от властей расчистки кладбища, но безуспешно.

На кадрах, опубликованных одной из матерей погибших, видно, как мусорные кучи разбросаны прямо возле памятников. Женщина утверждает, что часть отходов оставляют рабочие, которые занимаются изготовлением и установкой надгробий.

«Когда мы сыночка моего хоронили, то сразу увидели, что наша «аллея героев» граничит рядом с несанкционированной мусорной свалкой. Ветер разносил помои прям на могилы наших мальчиков: бутылки, пакеты, прочие отходы. Мы сразу начали обращаться в администрацию кладбища и города Азова, но по их документам никакой свалки там нет», - рассказала одна из женщин.

Это не единственная проблема с этим кладбищем. Весной родственники ликвидированных оккупантов жаловались, что аллея буквально утопает в грязи, превращаясь в болото.

Помимо этого, по их данным, на кладбище происходят акты вандализма: кто-то выкапывает деревья, крадет ограждения и оскверняет могилы, обливая их маслом и поджигая.

Ситуация с кладбищем в Азове показательна. Она демонстрирует, как на самом деле россияне относятся к военным РФ, участвующим в агрессии против Украины. Их считают не героями, а мусором, место которого на свалке.

