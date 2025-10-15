NSJ: Российская армия исчерпала себя 3 15.10.2025, 13:24

Целое поколение опытных офицеров погибло на фронте.

После почти четырех лет войны в Украине российская армия ослаблена как никогда, но продолжает сражаться. Несмотря на тяжелые потери, Россия демонстрирует способность к адаптации — активно применяет беспилотники, корректируемые авиабомбы, средства РЭБ и регулярно наносит дальние удары, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По данным экспертов Конгресса США, оборонная промышленность России увеличила выпуск техники с середины 2023 года, хотя и сталкивается с острой нехваткой комплектующих и западных станков. Санкции серьезно осложнили доступ к микроэлектронике, но Москва частично компенсирует дефицит за счет китайской поддержки и «теневого флота».

Российская армия страдает от нехватки квалифицированных офицеров — целое поколение кадров утрачено на фронте. При этом набор новых солдат продолжается: власти используют денежные бонусы, давление, мобилизацию резервистов и вербовку заключенных.

Военные аналитики отмечают, что несмотря на производственные успехи, Россия сильно ограничена в возможностях для масштабной войны. Потери, санкции и расширение НАТО делают нападение на альянс маловероятным.

Однако Москва не откажется от «серой зоны» — провокаций без формального объявления конфликта. Уже фиксируются нарушения воздушного пространства стран Балтии, пролеты беспилотников над территорией НАТО и саботаж подводных коммуникаций.

С вступлением Швеции и Финляндии в НАТО вероятность крупного вторжения минимальна. Но Россия останется долгосрочной угрозой — она способна наносить удары по инфраструктуре, кибератаки и политическое давление.

Как отмечается в докладе Конгресса США, «Россия не разбита, но неэффективна». Для Европы это означает одно — готовиться нужно не к новой войне, а к затяжному противостоянию на всех уровнях.

