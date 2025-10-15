В Беларуси снизилось производство мяса и поголовье свиней и коров 15.10.2025, 13:38

А что с овощами и картошкой?

Белстат отчитался о динамике производств в сельском хозяйстве за январь-сентябрь 2025 года. Журналисты telegraf.news сравнили показатели с таким же периодом 2024 года и оказалось, что в Беларуси вырос урожай картошки и других растений. Но упало поголовье свиней и коров.

Что касается мяса в общем, то, согласно данным Белстата, в 2025 году производство составило 1359,1 тыс. тонн, что на 1,1% меньше (на 15,3 тыс. тонн), чем в 2024 году (1374,4 тыс. тонн).

А вот молока надоили больше: в 2025 году произведено 6945,6 тыс. тонн, что на 4,7% больше (на 308,7 тыс. тонн), чем в 2024 году (6636,9 тыс. тонн).

Производство яиц в 2025 году достигло 2958,2 млн штук, что на 4,9% больше (на 138,6 млн штук), чем в 2024 году (2819,6 млн штук).

Поголовье скота (на 1 октября)

В 2025 году поголовье крупнорогатого скота в Беларуси сократилось до 3,9 млн голов, что на 4,9% меньше (на 200 тыс. голов), чем в 2024 году (4,1 млн голов). При этом в числе него количество коров не изменилось 1,4 млн.

Численность свиней в Беларуси снизилась до 2,0 млн голов, что на 9,1% меньше (на 200 тыс. голов), чем в 2024 году (2,2 млн голов).

Урожайность (данные на 1 октября)

Валовой сбор зерновых (без кукурузы) в 2025 году составил 8,0 млн тонн, что на 23,1% больше (на 1,5 млн тонн), чем в 2024 году (6,5 млн тонн). Наверное, благодаря урожайности, которая значительно выросла: с 32,0 ц/га в 2024 году до 40,0 ц/га в 2025 году (+25%).

По картошке все вроде бы хорошо. Валовой сбор увеличился на 20,5%: с 366,3 тыс. тонн в 2024 году до 431,7 тыс. тонн в 2025 году. Урожайность тоже выросла с 306 ц/га до 316 ц/га.

Производство овощей выросло на 14,2%: с 73,2 тыс. тонн в 2024 году до 83,6 тыс. тонн в 2025 году. А вот урожайность снизилась с 222 ц/га до 201 ц/га.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com