В Беловежской пуще заметили новый гриб 1 15.10.2025, 13:47

Находка удивила ученых.

Ученые нашли новый для Беловежской пущи вид гриба. Об этом рассказывает

Элафомицес шиповатый замечен тут впервые – находка действительно редкая.

Подземный сумчатый гриб, внешне напоминающий трюфель, лишь кажется таковым. Увидели его во время полевых исследований.

Как пояснили специалисты, гриб растет на глубине 2–20 см, что затрудняет его обнаружение.

Тем не менее лесные животные находят его по запаху и с удовольствием поедают, иногда оставляя на поверхности уцелевшие плодовые тела, благодаря чему их удается заметить.

