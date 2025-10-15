Главные компании РФ погрязли в долгах 10 15.10.2025, 13:51

«Газпром» возглавляет рейтинг неудачников.

Суммарный чистый финансовый долг российских компаний, попавших в рейтинг с самыми большими долгами, превышает 20,5 триллиона рублей (примерно 260 млрд долл). Первое место среди главных должников занял энергетический монополист «Газпром», пишет российский Forbes.

По данным издания, все участники рейтинга, «пострадали от высокой ставки Центрального банка», у некоторых компаний сумма уплаченных процентов по кредитам и займам выросла в 2024 году в два и более раз.

Отмечается, что первое место среди главных должников занял «Газпром» с чистым долгом 6,047 триллиона рублей на конец 2024 года (5,79 триллиона рублей на середину 2025 года). На выплату процентов по кредитам компания потратила 715,4 миллиарда рублей, что на 81% больше 2023 года.

Второе место занимает «Роснефть». Чистый долг компании по состоянию на конец 2024 года составил 3,6 триллиона рублей. Данные о долговой нагрузке на середину 2025 года недоступны.

Третью строчку рейтинга российских компаний с наибольшими долгами занимает «Российские железные дороги» (РЖД) с чистым долгом 2,771 триллиона рублей на конец 2024 года (3,36 триллиона рублей на середину 2025 года). Выплаты компании по кредитам в течение года достигли 323,5 миллиарда рублей и таким образом выросли в 2,5 раза.

Среди других участников рейтинга «Атомэнергопром», «Балтийский химический комплекс», «Государственная транспортная лизинговая компания», «Эн+ Групп», «Норильский никель», «СИБУР» и госкомпания «Автодор».

